José Fonte dispensado da seleção depois de testar positivo para Covid-19

José Fonte testou positivo para Covid-19 e foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional. O central do Lille estava entre os convocados de Fernando Santos para os jogos com Espanha, França e Suécia, mas já está em isolamento, após conhecimento do resultado do teste realizado.

A Federação Portuguesa de Futebol informa que "os restantes jogadores, bem como equipa técnica e staff, testaram negativo na despistagem do SARS-Cov-2 e estão à disposição de Fernando Santos".

O selecionador nacional chamou Domingo Duarte, do Granada, para ocupar o lugar de Fonte.

Portugal defronta a Espanha, esta quarta-feira, em Alvalade, em jogo de preparação. A partida está agendada para as 19h45. Jogo com relato na Renascença, acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt e com público nas bancadas.