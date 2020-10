Fernando Santos. Caso de Covid-19 não coloca jogos da seleção em risco

"Não tenho conhecimento suficiente para me pronunciar sobre todas estas questões, o meu curso é de engenharia, nã de medicina. Cumprimos todos os protocolos. O José [Fonte] já saiu do estágio, todos os outros já testaram negativo e podem ir a jogo", afiançou.

Em conferência de imprensa de antevisão do particular de quarta-feira, o selecionador nacional confirmou a dispensa de José Fonte e consequente chamada de Domingos Duarte e garantiu que, de resto, tudo decorrerá como previsto: Portugal vai defrontar a Espanha.

Público traz "calor" e receitas

Depois de uma jornada de Liga das Nações sem público, Portugal terá adeptos nas bancadas frente à Espanha e à Suécia, ambos em Alvalade. Fernando Santos não esconde que é "muito importante".

"No futuro muito próximo, desejo que todos os jogos possam ter público. O mais importante é a saúde, mas é preciso saber que as receitas dos clubes dependem muito do público. Também pelo calor e pela força dos adeptos é muito importante que todos os estádios em Portugal voltem a ter público", assumiu o selecionador.

A última vez que Portugal e Espanha se defrontaram foi no Mundial 2018. Deu empate, 3-3, com "hat-trick" de Cristiano Ronaldo. Fernando Santos acredita que o reencontro será "um grande jogo".

Portugal recebe a Espanha na quarta-feira, às 19h45, no Estádio de Alvalade, que poderá receber até 5% da lotação máxima. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.