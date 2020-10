Oficial. Todibo apresentado pelo Benfica

Todibo, o camisola 18 do clube das águias, foi apresentado ao lado de Rui Costa, administrador da SAD encarnada.

O jogador francês, de 20 anos, chega por empréstimo de uma época do FC Barcelona.

O Benfica oficializou a contratação do defesa central Jean-Clair Todibo.

O jovem internacional gaulês despontou no Toulouse, onde fez 10 jogos, foi contratado pelo Barcelona, onde esteve em cinco partidas, e foi emprestado ao Schalke 04, onde esteve noutras 10 partidas.

Todibo vai lutar por um lugar no onze de Jorge Jesus com Vertonghen e Otamendi, mas também com Jardel e Ferro.