Benfica confirma empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern de Munique

O Benfica anunciou o empréstimo do médio Tiago Dantas ao Bayern de Munique. A cedência é válida por uma temporada e as águias não mencionam qualquer opção de compra no comunicado.

O médio de 19 anos começará na equipa B dos bávaros, segundo a imprensa alemã. Tiago Dantas estreou-se na equipa principal do Benfica na última época, no jogo da Taça da Liga contra o Vitória de Setúbal.

Dantas está no Benfica em 2004, com apenas quatro anos de idade. Representou a equipa B na última época, tendo feito 23 jogos na II Liga. Esta temporada, voltou a não integrar os planos da equipa principal e segue para o Bayern de Munique, por empréstimo