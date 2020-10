João Mário de regresso ao Sporting

João Mário deverá ser confirmado como reforço do Sporting nas próximas horas. O médio português não entra nas contas do treinador do Inter e o regresso a Alvalade é já dado como certo pela imprensa italiana e pelos jornais desportivos portugueses.

Os leões vão pagar parte um terço do ordenado que João Mário recebe no Inter, o que corresponde a um milhão de euros.

O jogador deixou Alvalade em 2016, depois de ser campeão da Europa, para o Inter, por cerca de 40 milhões de euros. Fez 32 jogos na primeira época em Itália, marcou três golos, mas nunca foi indiscutível na equipa.

Na segunda temporada no Inter fez 15 jogos até ao mercado de inverno, antes de ser cedido ao West Ham. Em 2018/19 ficou no clube, mas fez apenas 22 jogos e na última época foi emprestado ao Lokomotiv.