Os grandes candidatos só jogam isto?

Acabámos de viver uma jornada cheia de surpresas, tanto pelos resultados alcançados como por algumas exibições que estiveram na sua origem.



Resultados diferentes, é certo, mas com atuações quase coincidentes, a contrariar muitas das previsões que ainda há poucos dias eram feitas.

Ou seja, o Futebol Clube do Porto perdeu de forma surpreendente no seu próprio estádio, mas as queixas sobre esse desaire só podem ser direcionadas para dentro de si próprio.

Já o Benfica, deixou, no rasto de uma vitória tangencial, fartos motivos de reflexão, por via de uma exibição nada convincente, que até suscitou atitudes discursivas suscetíveis de criarem, a breve trecho, algumas fissuras na estrutura da águia.

O Sporting, por seu lado, foi capaz de se transcender e afastar um pouco a má sombra que assombrava a equipa desde quinta-feira, dado o insucesso registado na Liga Europa.

Apesar disso, a vitória indiscutível obtida em Portimão não consegue esconder todas as feridas, muito menos as carências de que ainda padece o conjunto leonino, e que dificilmente vão ser colmatadas no futuro imediato.

O plantel é jovem e essa interessante faceta não resolve todos os problemas. E por isso Ruben Amorim tem pela frente largo trabalho que vai durar muito tempo e que poderá nem ajudar a ultrapassar esta minicrise.

Na jornada, o que mais surpreendeu foram as exibições de portistas e benfiquistas.

Nos dragões resultou numa inesperada derrota em casa frente a um Marítimo que chegou ao Porto com a lição bem estudada a qual os adormecidos jogadores de Sérgio Conceição não foram capazes de contrariar.

Para as águias significou o revelar carências que ainda há poucos dias não se descortinavam.

A verdade é que Jorge Jesus voltou a levantar a voz, pedindo que seja aumentado o seu exército, sobretudo no sector defensivo que o ataque algarvio desbaratou não poucas vezes durante o desafio de Luz.

“Os ataques ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos”, dizia há muitos anos um mestre do futebol.

E é esta indiscutível asserção que pode deixar Jorge Jesus sem sono.