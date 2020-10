Manchester United anuncia Alex Telles. FC Porto pode receber 17 milhões

05 out, 2020 - 18:17 • Redação

Alex Telles deixa o FC Porto e é reforço do Manchester United, anunciou esta segunda-feira o clube inglês. Os dragões podem receber até 17 milhões de euros. O lateral-esquerdo brasileiro, de 27 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas, com mais uma de opção. O FC Porto recebe 15 milhões de euros, verba que pode chegar aos 17 milhões mediante objetivos, avançam os dragões em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os encargos do mecanismo de solidariedade serão suportados pelo FC Porto, que não terá qualquer despesa com a intermediação da transferência. "Representar um clube com o prestígio do Manchester United é uma grande honra", disse Alex Telles ao site do Manchester United. O defesa recorda que conquistou "muitos troféus pelo FC Porto" e quer continuar a trilhar o caminho do sucesso no seu novo clube.

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, deu as boas-vindas a Alex Telles, que considera ser um "lutador e um vencedor", que vai acrescentar "determinação e espírito competitivo" ao clube do norte de Inglaterra. Através das redes sociais, o FC Porto já se despediu de Alex Telles. Os dragões desejam felicidades ao defesa que deixa a sua marca no emblema azul e branco.