Malang Sarr prepara-se para reforçar o FC Porto

Malang Sarr vai ser reforço do FC Porto por empréstimo do Chelsea.

De acordo com o portal "football.london", o central francês, de 21 anos, que o Chelsea foi buscar ao Nice este verão a custo zero, realiza esta segunda-feira testes médicos na cidade do Porto, para completar o acordo de cedência.

A intenção do Chelsea foi sempre pôr Sarr a rodar, tanto que, no site oficial, o defesa aparece como "emprestado" há várias semanas.

Malang Sarr foi formado no Nice e estreou-se na equipa principal aos 17 anos. Desde então, acumulou 119 jogos, com três golos marcados. No entanto, na última época, decidiu não renovar o contrato que terminava no final de junho.

O Chelsea aproveitou o facto de o internacional francês de sub-21 estar livre e contratou-o. Agora, deverá emprestá-lo ao FC Porto.