Poiares Maduro acusa António Costa de querer "controlar e limitar todo o poder”

O ex-ministro de Passos Coelho, António Poiares Maduro diz que depois da destituição do juiz Vítor Caldeira, do Tribunal de Contas, “é legitimo pensar que o primeiro-ministro não lida bem com a independência”, e “demonstra intolerância”.

Para Poiares Maduro restam poucas dúvidas de que António Costa “quer controlar e limitar todo o poder”.

O presidente do Tribunal de Contas não será proposto pelo governo para um segundo mandato. O Sol noticiou que o primeiro-ministro comunicou por telefone ao juiz Vítor Caldeira que os socialistas não iriam renovar a proposta do seu nome no Parlamento para novo mandato.

“Como é que alguém como o doutor Vítor Caldeira pode ter sido três mandatos seguidos presidente do Tribunal de Contas Europeu e não pode ver o mandato renovado uma vez em Portugal quando a lei o permite. Porque é que o Governo opta pelo contrário?”, questiona em declarações à Renascença.

O agora presidente da Comissão Científica do Fórum Futuro Gulbenkian diz que é legitimo “nós perguntarmos que o primeiro-ministro não lida bem com a independência”. “Demonstra uma grande intolerância em relação aos titulares de órgãos de poder cuja função é controlar os poderes do Executivo”, analisa.