“Não queremos ditaduras em Portugal”, afirma Marcelo

Esta situação também representa uma oportunidade de mudança, reconheceu o Presidente, mas alertando, desde já, que não pode ser uma oportunidade desperdiçada e que a mudança só valerá a pena se não for feita só no interesse de alguns, mas para o bem de todos, permitindo ultrapassar pobreza , desigualdade e injustiça social.

“Temos de continuar a agir em liberdade e vamos continuar a agir em liberdade porque n ão queremos ditaduras em Portugal ” – foi assim, com garantias de defesa da liberdade e do interesse comum, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a assinalou o 110º aniversário da implantação da República. Provavelmente o 5 de outubro “mais sofrido” de 46 anos de democracia, como lhe chamou Marcelo.

Também diz, continuou Marcelo, que é preciso continuar a prevenir para reduzir os riscos de contágio desta pandemia em que um gesto, uma renúncia aos cuidados e recomendações podem pôr em causa vidas e empregos.

“Temos de continuar a cuidar”, desde logo os que estão em maior risco, prosseguiu o Presidente que também defendeu que é preciso inovar. “Inovar o que for possível e o que for preciso” para que o estado de emergência sanitária dure meses e não mais um anos e o estado de emergência económica dure anos e não décadas.

E, por fim, este 5 de outubro diz que é sempre preciso continuar a defender a liberdade. “Temos de continuar a agir em liberdade e vamos continuar a agir em liberdade porque não queremos ditaduras em Portugal”, afirmou o Presidente, acrescentando que noutros países as ditaduras mostraram que não são mais eficientes nem melhores a lidar com a pandemia.

“A diversidade é democrática e respeitável”, disse Marcelo, considerando normal que existam diferentes ideias, posições e opiniões sobre as melhores formas de lidar com esta pandemia. No entanto, avisou, nestes tempos de exceção é preciso “compatibilizar a diversidade e o pluralismo com a unidade no essencial” e evitar tanto os excessos de dramatização como os excessos de desdramatização.