Medina elege habitação e transportes para não perder a oportunidade da recuperação económica

A habitação e os transportes estão no centro dos quatro programas com o que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, pretende aproveitar o plano de recuperação económica desenhado pelo governo e que mereceu grandes elogios do autarca no discurso que fez na cerimónia do 5 de outubro, que decorreu esta segunda-feira. O programa de recuperação é “uma responsabilidade pesada”, mas também uma “oportunidade única” que a Área Metropolitana de Lisboa, a que Medina também presidente, não pode desperdiçar. O primeiro programa elencado por Medina é um “vasto programa” de combate à pobreza. O segundo é um programa de “habitação digna para todos”, a que se junta um reforço do programa de habitação acessível para jovens e famílias. Por fim, um programa para os transportes coletivos pesados que permita, finalmente, criar uma rede que sirva toda a Área Metropolitana.

“Há uma visão estratégica e rumo definido”, disse Medina no discurso que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal, e no qual reconheceu que “só a pandemia tornou visíveis” vários problemas da AML, onde vivem “paredes-meias” o que de mais desenvolvido o país tem e bolsas de pobreza, de afastamento da representação institucional e de extremismo. No seu discurso, Medina também deixou, no entanto, aviso para além da AML. Disse que é “o momento do proteger o musculo económico do país” e, por isso, é preciso que todos assumam “a coragem da responsabilidade” da resposta à situação difícil do país, sem “crises artificiais”. Num recado aos partidos de esquerda, o presidente da Câmara de Lisboa lembrou e deu razão aos que, num passado recente, defenderam que era possível ter uma política económica diferente. “Mas ter razão não basta. É preciso, quando confrontado com as suas responsabilidades, assumir a coragem da sua responsabilidade”, apelou.