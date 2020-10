Vítor Gaspar diz que este é o tempo certo para o investimento público

As baixas taxas de juro "sinalizam que o tempo é certo" para o investimento público, de acordo com um artigo no blogue do Fundo Monetário Internacional (FMI) co-assinado pelo diretor de assuntos orçamentais, o ex-ministro português Vítor Gaspar.

"As baixas taxas de juro a nível mundial também sinalizam que o tempo é certo para investir. As poupanças são muitas, o setor privado está em 'modo de espera', e muitas pessoas estão desempregadas e disponíveis para trabalhar em empregos criados pelo investimento público", pode ler-se num artigo assinado pelos economistas Vítor Gaspar, Paolo Mauro, Catherine Pattillo e Raphael Espinoza.

O documento assinala que "o investimento privado está deprimido, devido a incerteza aguda face ao futuro da pandemia e às perspetivas económicas", pelo que "o tempo é agora" para se fazer "investimento público de alta qualidade", que "pode ser feito pedindo emprestado a baixo custo".

"O investimento público pode ter um papel central na recuperação, com potencial para gerar, diretamente, entre dois e oito empregos por cada milhão de dólares investido em infraestrutura tradicional, e cinco e 14 empregos por cada milhão gasto em pesquisa e desenvolvimento, eletricidade 'verde' e edifícios eficientes", pode ler-se no texto do blogue do FMI.