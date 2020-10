​Todos os conselheiros de Estado com teste negativo à Covid

Veja também:

António Lobo Xavier, o conselheiro de Estado que está com Covid-19, não terá contagiado nenhum outro membro do Conselho de Estado. Segundo informação recolhida pela Renascença todos os conselheiros de Estado já foram testado e tiveram resultado negativos.

O alerta sobre a infeção de Lobo Xavier foi conhecido no domingo à noite e, entretanto, a Presidência da República avisou todos os conselheiros de Estado, assim como a presidente da Comissão Europeia que esteve na reunião presencial daquele órgão que decorreu na terça-feira. Todos os conselheiros já fizeram testes entre a noite de domingo e esta segunda-feira e todos com resultado negativo. A exceção é o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que já tinha feito um teste na quinta-feira, que deu negativo, mas vai repetir esta terça-feira.

Os primeiros a testar, ainda na noite de domingo, foram o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, assim como o próprio Presidente da República, que repetiu apesar de já ter realizado um teste depois da reunião do Conselho de Estado, mas ainda antes de ser conhecido o caso de Lobo Xavier. Todos tiveram resultado negativo conhecido na madrugada, o que lhe permitiu participar na sessão comemorativa do 5 de outubro que decorreu esta segunda-feira de manhã.

Quem não conseguiu fazer o teste a tempo de estar na sessão foi o presidente do Tribunal Constitucional, que só foi testado já esta segunda-feira.

Ainda no domingo e com resultados conhecidos na madrugada de segunda foram testados os ex-presidentes Cavaco Silva e Jorge Sampaio, a provedora de Justiça e os conselheiros Leonor Beleza, Francisco Louçã e Francisco Pinto Balsemão. Os restantes fizeram testes esta segunda-feira.

Já a presidente da Comissão Europeia, divulgou que vai ficar em confinamento até terça-feira. Depois de sair de Lisboa, Úrsula van der Leyen realizou um teste na quinta-feira, que deu negativo, mas vai repetir.

[em atualização]