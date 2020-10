Dia Mundial do Professor celebrado na rua mas também à distância

As comemorações do Dia Mundial do Professor fazem-se este ano nas ruas, mas também com transmissões em direto para que mais docentes possam acompanhar as iniciativas que se realizam hoje um pouco por todo o país.

Hastear de bandeiras em várias escolas do país, concertos em direto e diferido e debates transmitidos através da internet foram algumas das atividades escolhidas pelas maiores estruturas sindicais portuguesas para homenagear os docentes no Dia Mundial do Professor, que se celebra em todo o mundo.

Menos de um mês após o arranque do novo ano letivo, marcado pela pandemia de covid-19, os professores voltam hoje a apelar ao Governo para a importância de valorizar a carreira docente e pedir melhores condições de trabalho.

O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva, estará às 09:00 numa cerimónia em Lisboa, enquanto o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, escolheu o Porto, onde irá discursar a meio da tarde.

João Dias da Silva vai hastear a bandeira do Dia Mundial do Professor em Lisboa e, poucos minutos depois, a cerimónia vai repetir-se noutros pontos do país: escolas em Évora, Porto e Oeiras serão palco do hasteamento da bandeira #obrigadoprofessor, segundo uma das muitas iniciativas da FNE.

O dia serve para homenagear os professores mas também para exigir medidas de valorização profissional, já com a expetativa de conseguir ver plasmadas algumas das reivindicações dos sindicatos no próximo Orçamento de Estado.