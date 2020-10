Covid-19. SIM diz ser inqualificável o que se está a passar nos lares

Veja também:

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reclama um médico e um enfermeiro para cada lar, pois considera que o que se está a passar nestas instituições que acolhem idosos é inqualificável.

Desde março, data do início da pandemia de covid-19 em Portugal, que todos sabem que existe “um grande fator de risco” nos lares, que são “bombas relógio”, afirma Jorge Roque da Cunha em entrevista à agência Lusa.

“Aquilo que está a acontecer em relação aos lares é perfeitamente inqualificável, politicamente é um crime que não tem qualquer explicação”, acusou o líder do SIM.

“Temos um Ministério da Segurança Social (…) que se recusa a olhar para este problema de uma forma séria e obrigar que cada lar tenha um médico e um enfermeiro”, nota, defendendo que, para tal, bastaria que “o suporte da Segurança Social aumentasse um euro por dia para cada utente”.

Critica também as Brigadas de Intervenção Rápida, criadas pelo Governo para apoiar os lares com surtos por não terem médicos em permanência. “Não sei qual é o objetivo, mas com certeza que são necessários”, atirou, questionando quem vai tratar desses doentes.