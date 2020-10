Trump deixou brevemente o hospital para saudar apoiantes

No mesmo vídeo, adiantou que tinha "aprendido muito" sobre o vírus.

A visita do Presidente norte-americano, que está internado desde sexta-feira depois de ter testado positivo ao novo coronavírus, aconteceu pouco depois de ter prometido aos seus apoiantes "uma surpresa" num vídeo publicado sua conta na rede social Twitter.

Donald Trump deixou o hospital num SUV blindado e permaneceu no veículo, usando máscara, enquanto passava por uma multidão que agitava bandeiras e aplaudia.

O Presidente dos Estados Unidos deixou brevemente o hospital numa caravana de veículos para saudar apoiantes que se encontram reunidos no exterior, tendo regressado pouco depois ao Centro Médico Militar Walter Reed.

No “briefing” deste domingo sobre o estado de saúde do chefe de Estado Norte-americano, o médico da Casa Branca, Sean Conley, admitiu a possibilidade de Donald Trump sair do hospital a partir de segunda-feira.