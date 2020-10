João Almeida. “Nunca esperei” liderar o Giro

E agora? “Vai ser uma tarefa muito difícil [defender a camisola Rosa] mas vamos fazer os possíveis, com a ajuda da equipa”.

Em declarações após a etapa que terminou no Etna, o jovem luso nem queria acreditar.

O jovem português, de 22 anos, veste a camisola rosa no mesmo local onde Acácio da Silva vestiu em 1989, no vulcão Etna.

Almeida está com o mesmo tempo na geral que o equatoriano Jonathan Caicedo (Education First), que venceu a etapa desta segunda-feira. O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) é terceiro, a 37 segundos.

Após uma longa fuga, Caicedo cortou a meta, instalada no Monte Etna, 150 quilómetros depois da partida em Enna, em 4:02.33, menos 21 segundos do que o italiano Giovanni Visconti (Vini Zabú-KTM) e 30 do que o holandês Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Na terça-feira corre-se a quarta etapa, entre Catania e Villafranco Tirrena, num percurso de 140 quilómetros, com apenas uma contagem de terceira categoria a meio da tirada.