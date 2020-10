João Almeida é líder da Volta a Itália em bicicleta

João Almeida, da Deceuninck Quick Step, é o novo líder da Volta a Itália em bicicleta.

O jovem português, de 22 anos, veste a camisola rosa no mesmo local onde Acácio da Silva vestiu em 1989, no vulcão Etna.

Almeida está com o mesmo tempo na geral que o equatoriano Jonathan Caicedo (Education First), que venceu a etapa desta segunda-feira. O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) é terceiro, a 37 segundos.

Após uma longa fuga, Caicedo cortou a meta, instalada no Monte Etna, 150 quilómetros depois da partida em Enna, em 4:02.33, menos 21 segundos do que o italiano Giovanni Visconti (Vini Zabú-KTM) e 30 do que o holandês Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Na terça-feira corre-se a quarta etapa, entre Catania e Villafranco Tirrena, num percurso de 140 quilómetros, com apenas uma contagem de terceira categoria a meio da tirada.

João Almeida vive um "conto de fadas". O ciclista português, na sua primeira época numa equipa do World Tour, foi chamado de urgência para participar no Giro, devido às várias baixas, por lesão, na Deceuninck, com destaque para Remco Evenepoel.

O belga, de 20 anos, iria liderar a equipa na Volta a Itália, mas uma queda violenta no Volta à Lombardia afastou-o da competição durante alguns meses.

João Almeida, que correu pela Hagens Berman Axeon, não tinha qualquer corrida de três semanas no seu programa para 2020. Esta temporada, o ciclista português já tem vários resultados relevantes. Foi 9.º na Volta ao Algarve, 3.º na Volta a Burgos, 7.º no Tour de L'Ain, onde venceu a classificação da juventude, 2.º no Giro dell'Emilia e 3.º na Semana Internacional Coppi e Bartali.