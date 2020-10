Dyego Sousa a um passo do Famalicão

Ao que a Renascença apurou, o Famalicão está a negociar a contratação de Dyego Sousa. Se o desfecho for positivo, o ponta de lança será anunciado como reforço de João Pedro Sousa esta terça-feira, último dia do mercado de transferências.

Dyego Sousa, de 31 anos, está no Benfica, por empréstimo dos chineses do Shenzen, mas não conta para Jorge Jesus e procura uma solução para o seu futuro imediato e o Famalicão abre a porta ao internacional português, representado por Jorge Mendes.

O empresário português tem relação próxima com a SAD minhota e a sua influência será determinante para a conclusão da mudança do avançado.

Com a chegada de Dyego Sousa, o Famalicão compensa a saída de Toni Martínez para o FC Porto. João Pedro Sousa, no entanto, irá receber outro reforço para o centro do ataque.

Marcelo Trotta também é reforço

De acordo com que a Renascença apurou, Marcelo Trotta, ponta de lança italiano de 28 anos, também vai representar os famalicenses.

Trotta é jogador do Frosinone, da segunda divisão italiana, e na época passada foi cedido, em janeiro, aos Ascoli, também do segundo escalão. Marcou nove golos (três pelo Frosinone e seis pelo Ascoli).

Internacional sub-21 pela Itália, o ponta de lança fez parte da carreira em Inglaterra, no Fulham, no Brentford e no Barnsley. Avellino, Sassuolo e Crotone foram os outros clubes que Trotta representou.