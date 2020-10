Reforço. Farense faz regressar Djalma

Notícia Bola Branca: Djalma está de volta ao futebol português para representar o Farense.

O extremo, de 33 anos, 48 vezes internacional por Angola, é reforço dos algarvios até ao final da presente época.

Djalma Campos estava livre depois de terminar a ligação ao Alanyaspor, o seu quarto clube na Turquia e para cujo país se transferiu em 2012/2013, emprestado ao Kasimpasa pelo FC Porto, após ter sido Campeão Nacional e ganho duas Supertaças pelos dragões. Na Turquia jogou ainda no Konyaspor e no Genclerbirligi.

Filho do ex-Benfica Abel Campos, Djalma, que despontou no Marítimo, passou também pelos gregos do PAOK entre 2016 e 2018, onde ergueu duas taças helénicas.

Agora, regressa a Portugal e é a mais recente contratação do promovido Farense, que domingo perdeu na Luz por 3-2.