Braga empresta Xadas ao Mouscron

O Sporting de Braga prepara-se para emprestar Bruno Xadas ao Royal Mouscron, da Bélgica, confirmou Bola Branca. O médio cerá cedido por uma época e o Mouscron fica com uma opção de compra de seis milhões de euros.

Xadas, de 22 anos, está sem espaço na equipa principal do Sporting de Braga desde a temporada 2017/18. O internacional sub-21 chegou a estar perto do Mónaco no início da temporada seguinte, mas uma lesão impediu a transferência.

Na última época, Xadas foi cedido ao Marítimo em janeiro, depois de ter feito apenas três jogos na primeira metade da temporada. O médio somou um golo em 12 jogos na equipa madeirense. Xadas realizou um total de 51 jogos na formação principal do clube minhoto.

O Mouscron está no último lugar da liga belga, com três pontos somados em oito jogos disputados e ainda sem qualquer vitória.