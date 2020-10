Boavista contrata jovem gambiano

O Boavista contratou, por empréstimo, o extremo Musa Juwara, de 18 anos.

O jovem gambiano chega do Bolonha. Os axadrezados ficam com opção de compra de 7,5 milhões de euros.

“Estou muito entusiasmado por estar aqui na cidade do Porto para jogar no Boavista. Quando me falaram desta possibilidade, nunca tive dúvidas em assinar pelo Boavista e agora quero é começar a treinar com os meus novos companheiros de equipa”, disse.

Musa Juwara apresenta-se: “Sou um jogador rápido, de ataque, mas que também defende e trabalha para a equipa. Gosto de marcar golos”.