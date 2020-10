Nápoles não comparece e Juventus vence na secretaria

A jornada deste domingo da Liga italiana ficou marcado pelo jogo entre Juventus e Nápoles. Não por um grande golo ou resultado surpreendente, mas sim porque não se realizou.

O Nápoles, que tem dois casos de Covid-19 no plantel, comunicou que foi proibido de sair da cidade que lhe dá nome pela autoridade de saúde local (ASL) da Campânia e obrigado a colocar todo o plantel em quarentena profilática após Zielinski ter testado positivo. A autoridade de saúde ameaçou mesmo fazer queixa judicial caso a equipa de Gennaro Gattuso viajasse para Turim.

O presidente, Aurelio di Laurentiis, tentou adiar o encontro, mas a Serie A recusou porque, segundo os regulamentos, se uma equipa tiver 13 jogadores disponíveis - o Nápoles tem - deve ir a jogo. A Juventus, que tem um elemento do "staff" infetado, entrou em campo, mas não encontrou adversário e o jogo não se realizou.

Entretanto, a Liga italiana já anunciou que vai punir o Nápoles com derrota (3-0) por falta de comparência e explicou que tem uma interpretação da situação bem distinta da do clube do sul de Itália.

"Em relação à comunicação formal recebida do Nápoles, a Liga Serie A esclarece que o sistema de normas em vigor deve garantir a máxima proteção de saúde das pessoas envolvidas, igualdade de tratamento entre os vários clubes, bem como o cumprimento dos princípios da lealdade desportiva. Recorde-se que a nota da ASL da Campânia se limitou a notificar a disposição ordinária de isolamento fiduciário contra os contactos íntimos do jogador Zielinski", escreve o organismo.



Quer isto dizer que, no entender da Liga, só teria de haver isolamento para os "contactos íntimos" de Zielinski e que os jogadores que tenham testado negativo ao novo coronavírus podiam jogar.