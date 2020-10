O médio Manuel Fernandes assina contrato com o Kayserispor para as próximas duas épocas.

O internacional luso, que estava sem contrato depois de sair do Krasnodar, está de volta à Turquia.

Fernandes jogou no Besiktas entre 2010 e 2014, cinco temporadas no Lokomotiv Moscovo e uma no Krasnodar.

O jogador, de 34 anos, chegou a ser apontado a FC Porto e Sporting mas voltou a optar pela Turquia.