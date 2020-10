Fim da novela Cavani. Avançado é reforço do Manchester United

Cavani, que nas últimas temporadas representou o Paris Saint-Germain, teve em cima da mesa uma proposta do Benfica neste mercado de verão, mas as negociações não avançaram.

O "matador" uruguaio, de 33 anos, assinou contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção.

Chegou ao fim a novela em torno de Edinson Cavani. O avançado é reforço do Manchester United, anunciou esta segunda-feira o clube inglês.

"O Manchester United é um dos grandes clubes do mundo. É uma verdadeira honra estar aqui. Trabalhei no duro durante este tempo de férias e estou com ganas de competir e representar este clube incrível", declarou Cavani ao site dos "red devils".

O internacional uruguaio é o segundo reforço anunciado esta segunda-feira pelo Manchester, depois da contratação de Alex Telles ao FC Porto, por 15 milhões de euros, mais dois em variáveis.

Duas contratações de peso que chegam numa altura em que o Manchester de Bruno Fernandes ainda lambe as feridas da goleada sofrida em casa, por 6-1, diante do Tottenham de José Mourinho.