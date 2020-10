Taxas Euribor em novos mínimos históricos a três, seis e 12 meses

As taxas Euribor estão em terreno negativo desde 2015 e os analistas esperam que se mantenham negativas ou perto de 0% nos próximos anos devido sobretudo à política de estímulos monetários do Banco Central Europeu (BCE) para fazer face à crise, o que tem impacto positivo nos créditos bancários, que estão mais baratos.

Já se nos próximos 12 meses houver estabilização económica, o facto de as taxas estarem tão baixas poderá ajudar a economia, consideram. Contudo, persiste o receio de uma 'japonização' da economia europeia.

Esta expressão designa os quase 30 anos em que a economia do Japão se confronta com falta de inflação e crescimento económico anémico, apesar de a política monetária tentar todos os meios para estimular a economia (taxas de juro muito baixas e grandes programas de compra de ativos), havendo receio de que a Europa esteja a entrar no mesmo círculo vicioso.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.