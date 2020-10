Mauro Airez sugere poupança de Otamendi

O facto, já reconhecido pelo próprio Jorge Jesus, de Nicolás Otamendi não estar bem fisicamente foi notório patente na recepção ao Farense. A juntar a isso também, a falta de ritmo do central argentino levaram-no a ter uma estreia pelo Benfica com nota negativa. Perante isto, o compatriota e antigo jogador das águias, Mauro Airez, sugere que o ex-Manchester City seja "poupado", caso haja alternativas e até que Otamendi possa exibir-se a um nível superior. Embora, sublinha igualmente o ex-avançado, também já estejamos perante um atleta com as dificuldades naturais da idade [32 anos]. "Sem tirar qualidade ao jogador, e sabendo que esta decisão de ele chegar e jogar tem a ver com os problemas da defesa do Benfica [saída de Rúben Dias e lesão de Vertonghen], não o vi bem fisicamente. Não foi só no segundo golo do Farense, também no primeiro em que falhou a marcação. Tem qualidade, mas não está bem. Rende muito mais, já o demonstrou, mas se tiverem possibilidade de optar por outros jogadores neste momento - por ele não estar bem - deviam fazê-lo. Não há lugares comprados", adverte Mauro Airez em Bola Branca, lembrando ao mesmo tempo a "raça" e a "força" de Otamendi, que - no entanto - "também já não é aquele jogador de há quatro ou cinco anos atrás".

Recorde-se que, após o desafio com os leões de Faro, Jorge Jesus declarou que o jogo deixou à vista o porquê de pretender mais um central no plantel. Lucas Veríssimo, do Santos, ou Rúben Semedo, do Olympiacos, continuam a ser os nomes mais fortes para se juntarem ao eixo da defensiva encarnada.

Benfica (ainda) só de "tração dianteira", mas "candidato" Na opinião ainda do ex-atacante benfiquista, e também de Estoril, Estrela da Amadora e Belenenses em Portugal, Jorge Jesus "tem muito trabalho a fazer", devido aos "jogadores novos e outros adaptados. Para mim, o problema do Benfica continua a ser a parte defensiva pois à frente está muito bem servido". Mas "agora é que se vai ver o trabalho do treinador, o que fará com estes jogadores", reforça. Mauro Airez afirma que este é um campeonato estranho, em que há que esperar surpresas, embora não possa ser questionada a candidatura dos encarnados ao título. Para já, somente no plano teórico, assinala o argentino que passou pela Luz entre 1995 e 1997.