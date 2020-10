Benfica faz duras críticas ao Conselho de Arbitragem e pergunta: "De que têm medo?”

Na newsletter diária o Benfica pergunta ao conselho de arbitragem: "De que têm medo?”

Os encarnados consideram ser "demasiado grave" o que se passou no FC Porto - Marítimo, tanto dentro como fora do relvado, para que os responsáveis do futebol português "finjam que nada viram".

As águias acrescentam que "este começo de época já está a ser marcado pela pressão exercida pelo FC Porto antes, durante e após os jogos".

A equipa da Luz deixa exemplos: “as reclamações de antijogo por parte de Sérgio Conceição; os mais de dez minutos de aditamento sem qualquer correspondência com os tempos de paragem; um penálti assinalado devido a uma pretensa falta sobre Marega”. “Não viram?", questionam os encarnados, que não se ficam por aqui:

"Qual a razão para as sucessivas nomeações do VAR Luís Ferreira para os jogos do FC Porto, quando são de todos conhecidas as suas sucessivas falhas de avaliação sempre em benefício daquele clube?", escreve o Benfica.

O Benfica fala também de "um espetáculo de pressões e intimidação, por parte do banco portista" e reforça que "ao FC Porto, tudo é permitido, desde constantes insultos e pressão, além das sucessivas entradas a matar como as de Pepe, que beneficia de uma impunidade subserviente dos árbitros que os deveria envergonhar. Só falta mesmo voltar aos tempos das fugas em corrida dos árbitros e perseguições dos jogadores do FC Porto perante a complacência de todo... E no pós-jogo ainda se fazem de vítimas com a distinta lata de virem a público queixarem-se".

Ainda segundo as águias, "para o sistema ser perfeito, vêm depois os órgãos disciplinares aplicar castigos a quem denuncia e prova, com factos, os erros".

São, alude o clube da Luz, "os mesmos, afinal, que nunca viram os bonecos insufláveis, representando árbitros, enforcados em viadutos, e até hoje promoveram um apagão sobre a célebre invasão ao centro de treinos de árbitros".

Por fim, os encarnados também não passam ao lado do seu jogo, no qual garantem ter ficado por assinalar falta sobre Otamendi no segundo golo do Farense. Um "erro grosseiro", classifica o Benfica.