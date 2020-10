Benfica cede Tiago Dantas e Pedro Álvaro

O Benfica coloca a rodar duas pérolas da sua formação. Tiago Dantas vai jogar no Bayern de Munique e Pedro Álvaro no Belenenses SAD.

A notícia sobre o empréstimo do médio, de 19 anos, é do Record e, entretanto, confirmada pela Renascença.

Já a cedência do defesa central, de 20 anos, é avançada pelo Mais Futebol.

O jovem, de 20 anos, já se despediu do Benfica com um “até já”, sem, no entanto, ter revelado o destino.