Rúben Amorim ficou satisfeito mas admite "inexperiência para agarrar o jogo"

Rúben Amorim ficou satisfeito com a vitória do Sporting sobre o Portimonense, por 0-2, apesar de admitir que faltou inexperiência à equipa para controlar melhor o resultado.

"Entrámos bem no jogo, com qualidade na bola. Não durou assim tanto tempo, mas isso tem a ver com a juventude da equipa. Controlámos bem e nesses primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido. Depois agarrámo-nos uns aos outros e foi assim até ao fim. Nota-se inexperiência em certos momentos para agarrar o jogo, mas é normal e vamos aprender com o tempo", afirmou o treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a partida.

Amorim entende a "divisão à volta do Sporting" e que para alguns é "difícil entender que o treinador jogou muitos anos do outro lado", no Benfica. Contudo, pediu aos adeptos que se unam em torno da equipa:

"Estes rapazes precisam da ajuda deles, pois são formados no Sporting e a forma como se agarram uns aos outros é uma imagem forte. O mérito [da vitória] é todo deles, é um orgulho ser treinador desta equipa. Quero realçar o trabalho e sacrifício que fizeram quase sem treino."

Estreia e mercado

Na segunda parte do jogo com o Portimonense, Rúben Amorim promoveu a estreia de Gonçalo Inácio, central, outro produto da formação do Sporting.

"É um jogador com muita qualidade e tenho muita esperança nele, é o futuro do Sporting", elogiou o técnico.

Apesar de acreditar nos jovens, Amorim já admitiu, noutras alturas, que esperava receber reforços. Desta feita, salientou que não falará até o mercado fechar: "Tudo pode acontecer e não quero estar aqui a dizer uma coisa e amanhã acontecer outra."