Marcelo diz que encíclica de Francisco é "de uma coragem ilimitada"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa comentou este domingo a a Encíclica Papal "Fratelli Tutti", qualificando-a de "um grito brutal" e, ao mesmo tempo, "a expressão de um poder mobilizador como nenhum dos sucessivos documentos do Papa Francisco".

Num artigo de opinião escrito em exclusivo para o "7 Margens", o PR resume o documento em duas palavras: "De uma coragem ilimitada".

O Presidente diz que é um "grito brutal", porque toma "a inspiração de um encontro com um irmão muçulmano proeminente, ao evocar o exemplo de S. Francisco de Assis e o espírito franciscano, ao recordar a Parábola do Bom Samaritano".

Marcelo Rebelo de Sousa salienta a denuncia "das misérias, as injustiças, as prepotências, os egoísmos, os isolacionismos, as explorações, os individualismos desumanizadores, os populismos fechados e redutores, as barreiras intoleráveis aos direitos das pessoas e dos povos, às migrações, a incompreensão do mundo do trabalho e dos trabalhadores".

O mesmo defende ainda o poder mobilizador da encíclica papal, por apelar à esperança e à luta pela paz contra a guerra.

Por fim, chama a atenção também para a "coragem ilimitada" do documento, que arranca da Fé cristã, "mas se abre a todas as militâncias conscientes dos riscos do tempo presente, no mundo como nas mais diversas nações que o compõem".

Marcelo diz que este escrito do Papa é a prova de que a Igreja Católica "não se acomoda", "não transige com as modas de fechamento e de egocentrismo destes tempos", e que "segue a linha da mensagem radical do Evangelho da opção preferencial pelos deserdados na economia, como na sociedade, como na política".