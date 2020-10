Francisco pede uma “nova economia” e regresso à “política nobre” no mundo

Veja também:

O Papa Francisco defende, na nova encíclica “Fratelli Tutti”, que foi publicada este domingo, uma nova economia e a redescoberta da nobreza da política para construir um mundo mais fraterno.

A encíclica é dedicada precisamente ao tema da fraternidade e da amizade social e reúne num só documento muito do pensamento e das afirmações e escritos do Papa sobre estes temas, ao longo do seu pontificado.

Como que para justificar a necessidade deste seu apelo, o Papa começa por elencar, num longo primeiro capítulo, muitos dos problemas que afligem o mundo atual, incluindo os problemas causados por uma globalização que “unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações”, impondo “novas formas de colonização cultural e pela radicalização da política, que “deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efémeras de marketing cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro”, tornando impossível a solidariedade. “Nesta luta de interesses que nos coloca a todos contra todos, onde vencer se torna sinónimo de destruir, como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar ao lado de quem está caído na estrada?”, pergunta Francisco.

Merecem ainda apontamentos do Papa a quebra da natalidade, que exprime “que tudo acaba connosco, que só contam os nossos interesses individuais”, a opressão das mulheres, o racismo e o capitalismo desregrado, bem como a crise dos migrantes, cuja dignidade não é reconhecida pelas autoridades de vários países e que devem ser vistos como um dom.

“Nunca se dirá que não sejam humanos, mas na prática, com as decisões e a maneira de os tratar, manifesta-se que são considerados menos valiosos, menos importantes, menos humanos”, lamenta Francisco, deixando um recado: “É inaceitável que os cristãos partilhem esta mentalidade e estas atitudes, fazendo às vezes prevalecer determinadas preferências políticas em vez das profundas convicções da sua própria fé: a dignidade inalienável de toda a pessoa humana, independentemente da sua origem, cor ou religião, e a lei suprema do amor fraterno.”

Francisco deixa ainda uma palavra sobre as ameaças que resultam da era digital que faz desaparecer “o direito à intimidade” e que, por mais vantagens possa ter, é insuficiente para unir os homens. “Fazem falta gestos físicos, expressões do rosto, silêncios, linguagem corpórea e até o perfume, o tremor das mãos, o rubor, a transpiração, porque tudo isso fala e faz parte da comunicação humana. As relações digitais, que dispensam da fadiga de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e até um consenso que amadurece com o tempo, têm aparência de sociabilidade, mas não constroem verdadeiramente um nós”, lê-se.

Apesar de elencar todos estes problemas, Francisco termina o primeiro capítulo com um sinal de esperança muito atual. “A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história compartilhada: médicos, enfermeiros e enfermeiras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas... compreenderam que ninguém se salva sozinho”.

A parábola do Bom Samaritano

No segundo capítulo de “Fratelli Tutti” Francisco recorre à parábola do Bom Samaritano para estabelecer vários paralelos com o mundo atual, lamentando que demasiadas pessoas e sociedades hoje passem ao lado do sofrimento do mundo sem se deterem para ajudar.

“Como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas duma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento”, diz o Papa.

Pelo contrário, o contacto com o sofrimento e a humanidade do outro servem para revelar como são ténues as divisões culturais. “Digno de nota é o facto de as diferenças entre as personagens na parábola ficarem completamente transformadas ao confrontar-se com a dolorosa aparição do caído, do humilhado. Já não há distinção entre habitante da Judeia e habitante da Samaria, não há sacerdote nem comerciante; existem simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo; aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo”.