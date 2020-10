Zé Luís vai voltar a jogar na Rússia

O avançado cabo-verdiano Zé Luís não vai ficar no plantel do FC Porto. Com poucas oportunidades dadas pelo treinador Sérgio Conceição, o avançado vai regressar à Rússia, mas desta vez para representar o Lokomotiv de Moscovo.

As chegada de Taremi e de Toni Martinez retiraram espaço ao ponta-de-lança no plantel dos Dragões.

O internacional cabo-verdiano, 29 anos, esteve quatro épocas em Moscovo, entre 2015 e 2019, ao serviço do Spartak, de onde rumou ao Dragão.

Zé Luis vai encontrar na equipa moscovita o português Éder. O contrato será de três anos.