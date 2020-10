Oficial. Toni Martinez é reforço do FC Porto

O avançado Toni Martinez deixa o Famalicão e é reforço do FC Porto.

O espanhol, de 23 anos, assina até 2025 com os dragões e é o sexto reforço para a nova temporada depois de Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu, Evanilson e Taremi.

Terminou assim uma das novelas do defeso. O jogador já esteve para ser apresentado há várias semanas, tendo até feito testes médicos na altura e com data marcada para a apresentação, mas só este domingo o negócio foi oficializado.

Os valores envolvidos não foram divulgados.

Na época passada, Martinez fez 39 jogos e marcou 14 golos, 10 dos quais na I Liga.

Formado no Valência, Toni Martinez passou pelos ingleses do West Ham e pelos espanhóis do Valladolid, do Rayo Majahonda e do Lugo antes de chegar ao Famalicão, no início da época passada.