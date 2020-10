FC Porto. Alex Telles a caminho do Manchester United

O defesa Alex Telles está muito perto de deixar o FC Porto e assinar pelo Manchester United.

O “namoro” já durava há várias semanas, mas só este domingo é que os red devils terão chegado aos 20 milhões de euros exigidos pelos dragões.

A notícia da contratação do internacional brasileiro está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social, mas não há ainda confirmação oficial.

Alex Telles, de 27 anos, chegou ao Dragão em 2016, vindo do Galatasaray, e desde aí tornou-se peça fundamental no jogo dos azuis e brancos, com muitos golos e assistências. O jogador fez 195 jogos e marcou 26 golos.

O lateral esquerdo terminava contrato com o FC Porto no final da época.