Danilo Pereira em Paris para assinar pelo PSG

O capitão do FC Porto, Danilo Pereira, será reforço do PSG, por empréstimo dos dragões até ao final da época, avançou a RMC Sport e confirmou a Renascença.

Bola Branca sabe que o capitão do FC Porto já está na capital francesa para fechar acordo em relação aos termos pessoais do negócio.

O Record avança que o acordo entre os dois clubes pressupõe uma cláusula obrigatória será de 20 milhões existindo uma componente por objetivos que pode atingir os cinco milhões. O jornal escreve que se trata de mais uma operação intermediada por Jorge Mendes.



Danilo chegou aos portistas em 2015, proveniente do Marítimo, e desde aí se assumiu como uma figura chave dos azuis e brancos. No FC Porto, disputou até ao momento 202 jogos, apontando 19 golos.

O médio dos dragões tinha mais duas temporadas de contrato, até 2022, e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O internacional português deixa o FC Porto com dois campeonatos e uma Taça de Portugal conquistadas. A despedida de Danilo Pereira aconteceu no sábado, com a derrota no Estádio do Dragão contra o Marítimo, por 3-2. O médio somou 90 minutos.

Danilo é o quinto jogador do plantel da última época a deixar o FC Porto neste mercado de transferências, depois de Tiquinho Soares (Tiajin Teda), Fábio Silva (Wolverhampton), Aboubakar (Besiktas) e Vitinha (Wolverhampton). Os dragões anunciaram ainda as saídas de Chidozie, Saidy Janko, Fernando Andrade, André Pereira, Vaná e Jorge Fernandes.