Danilo Pereira a caminho do PSG

O capitão do FC Porto, Danilo Pereira, será reforço do PSG, por empréstimo dos dragões até ao final da época. Os franceses ficam com opção de compra, avança este domingo a RMC Sport.

O mesmo media farncês avança que o médio de 29 anos chegará a Paris já na tarde deste domingo. Nessa altura, deverá ser submetido aos exames médicos à noite.

Danilo chegou aos portistas em 2015, proveniente do Marítimo, e desde aí se assumiu como uma figura chave dos azuis e brancos. No FC Porto, disputou até ao momento 202 jogos, apontando 19 golos