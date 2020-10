Lobo Xavier tem Covid, conselheiros de Estado vão ser testados

António Lobo Xavier, comentador político e conselheiro de Estado, está infetado com Covid-19. A informação foi avançada pela SIC-Notícias e já foi confirmada pela Renascença. A infeção de Lobo Xavier assume especial importância porque o ex-deputado do CDS esteve na reunião do Conselho de Estado de terça-feira que decorreu de forma presencial.

O encontro decorreu na Cidadela de Cascais de forma a que fossem cumpridas as normas de distanciamento, numa sala grande e arejada e com todos os participantes a usarem máscara. Lobo Xavier, um dos membros do Conselho escolhido pelo Presidente da República, ficou sentado entre Francisco Louçã e Leonor Beleza, numa parte da mesa mais próxima da presidente da Comissão do que do Presidente da República.

A Renascença contactou a Câmara de Lisboa que, com a Presidência, é responsável pela organização das cerimónias do 5 de outubro previstas para esta segunda-feira de manhã. A resposta da Câmara é que, por enquanto, tudo se mantém como previsto.

E o previsto é uma cerimónia marcada para as 10h30 da manhã e que deve decorrer no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lisboa com a presença de poucas individualidades. Além do Presidente da República e do presidente da Câmara de Lisboa, que fazem os dois discursos da cerimónia, estão previstas a presença do presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro, dos presidentes dos tribunais superiores

Ora, a maioria desses representantes também participou na reunião do Conselho de Estado, pelo que só vão estar presentes aqueles que já tenham sido testados e tenham tido resultado negativo.