Portugal ultrapassa as duas mil mortes por Covid-19. A pandemia “pode trazer efeitos devastadores para a sobrevivência da população”

“Nós somos uma população duplamente envelhecida: no topo da pirâmide etária, porque temos um número de pessoas com idades avançadas muito significativo, e na base da pirâmide porque temos uma diminuição do número de jovens na população, isto é, número de pessoas com idades até aos 15 anos”, adianta a investigadora.

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Pordata, Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior índice de envelhecimento, precedido apenas da Itália e da Alemanha.

“É preocupante percebermos o efeito que [a pandemia] pode ter na nossa esperança de vida e na nossa longevidade, uma situação que vai provocar um aumento da mortalidade dos mais idosos, daqueles que têm idades mais avançadas e que também devido às suas patologias, já crónicas, podem tornar-se os grupos de mais risco em termos da infeção e depois da mortalidade devido á Covid-19”, defende.