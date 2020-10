Foco de Covid-19 no hospital de Vila Real

Veja também:

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) anunciou este sábado que foram detetados quatro casos positivos de infeção por covid-19 no hospital de Vila Real, entre os quais três profissionais de saúde e um doente.

Em comunicado, o CHTMAD referiu que os “três profissionais e um doente foram isolados de imediato e todos os seus contactos sinalizados”.

Acrescentou ainda que já foram realizados testes a todos os utentes do serviço, que está a concluir a testagem aos profissionais de saúde e que já efetuou um total de 145 testes.

O conselho de administração garantiu “a toda a população e aos profissionais de saúde que estão asseguradas todas as condições de segurança no centro hospitalar”.

O CHTMAD tem sede social em Vila Real e agrega ainda os hospitais de Chaves e Lamego.

Segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal contabiliza pelo menos 1.995 mortos associados à covid-19 em 78.247 casos confirmados de infeção.

Portugal regista mais 963 casos confirmados, ultrapassando a barreira dos 78 mil casos. Este é o maior número de casos confirmados registado desde 10 de abril. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde registou nas últimas 24 horas mais 12 mortos e 486 recuperados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) teve o maior número de casos com 440 confirmados, o que corresponde ao 45,5% dos casos. A região de LVT registou, também, o maior número de vítimas mortais com seis óbitos.

MAPA DA COVID-19