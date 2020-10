Covid-19. Presidente da ULS do Nordeste garante que são feitos testes todos os dias

Veja também:

O presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, Carlos Vaz, garantiu este domingo que esta entidade faz todos os dias testes ao novo coronavírus, rejeitando as críticas do autarca de Bragança à demora dos resultados.

O presidente da Câmara, Hernâni Dias, criticou a morosidade dos resultados que atribuiu à ULS do Nordeste e ao facto de os laboratórios funcionarem apenas três dias por semana.

O responsável pela ULS do Nordeste, Carlos Vaz, garantiu hoje à Lusa que esta entidade faz “testes todos os dias para todo o distrito de Bragança com resultados em 24 horas” e que se houve erros ou problemas na comunicação de resultados não são responsabilidade dos laboratórios públicos.

Carlos Vaz afirmou que a ULS tem respondido a todas as solicitações e que quem decide os rastreios e quem tem que ser testado é a Saúde Pública, que, apesar de ser um departamento desta unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tem autonomia e depende diretamente da Direção-Geral da Saúde.