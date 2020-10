Morreu estilista Kenzo Takada

Veja também:

O estilista japonês Kenzo Takada, de 81 anos, morreu este domingo, em Neuilly-sur-Seine arredores de Paris, devido à covid-19, disse o seu porta-voz.

Kenzo foi o primeiro estilista japonês a estabelecer-se em Paris, onde fez a sua carreira e se tornou famoso.

"Kenzo Takada faleceu hoje, no Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine de Covid-19 ", lê-se no comunicado emitido pelo porta-voz do estilista.

O estilista, que vendeu sua marca de roupas à “holding” francesa Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), em 1993, e se aposentou da moda seis anos depois, é conhecido pelos seus estampados gráficos e florais.

Nascido em 27 de fevereiro de 1939 em Himeji, perto de Osaka, no Japão, Kenzo Takada era apaixonado por desenho e costura, tendo sido ensinado pelas suas irmãs.

Kenzo chegou em 1965 a França, por via marítima, ao porto de Marselha, seguindo depois para Paris, cidade que o fascinou. Kenzo pensava que estava apenas de passagem, mas estabeleceu-se definitivamente na capital francesa.