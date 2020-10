Inglaterra endurece política migratória

A ministra britânica do Interior, Priti Patel, diz que Londres vai endurecer a política migratória perante a chegada maciça de migrantes, pelo Canal da Mancha, e realizar em 2021 "a maior revisão" em décadas do sistema de asilo.

Priti Patel, que falava no Congresso Anual do Partido Conservador, prometeu realizar "no próximo ano" a "maior revisão do sistema de asilo" que o Reino Unido viu "em décadas", sem, no entanto, dar mais detalhes.

"Mas vou ser honesta convosco: vai demorar", acrescentou a ministra, prometendo entretanto "acelerar a resposta operacional à imigração ilegal".

"Vamos reenviar imediatamente, a cada semana, mais pessoas que entraram ilegalmente" no Reino Unido, disse Priti Patel, regozijando-se com o facto de o 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia) permitir que o Governo britânico decida "pela primeira vez em décadas quem entra e quem sai" do país.

A ministra acusou os requerentes de asilo de cruzarem a Europa "a fazerem compras para descobrir onde procurar asilo" antes de cruzarem o Canal da Mancha para finalmente ficarem no Reino Unido, enchendo assim "os bolsos de gangues de criminosos desprezíveis".

As declarações da ministra surgem numa altura em que o Governo britânico, que transformou o controlo da imigração, no pós-'Brexit', num cavalo de batalha, enfrenta um número recorde de tentativas de cruzar o Canal da Mancha, em embarcações muitas vezes improvisadas, através de contrabandistas.