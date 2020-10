Azerbaijão acusa Arménia de bombardear segunda maior cidade do país

O ministério da defesa azeri disse que as cidades de Terter e Horadiz perto da fronteira com Nagorno-Karabakh estavam sob fogo, enquanto os militares da região separatista disseram que sua capital, Stepanakert, também estava a ser bombardeada.

"As unidades militares permanentes localizadas nas grandes cidades do Azerbaijão a partir de agora t ornam-se alvos do exército ", disse o líder de Karabakh, Arayik Harutyunyan.

A Arménia negou ter disparado contra qualquer cidade do Azerbaijão, mas o líder de Nagorno-Karabakh, um enclave de etnia arménia dentro do Azerbaijão, disse que as tropas que comanda destruíram uma base aérea militar localizada em Ganja.

O Azerbaijão acusou este domingo as forças armadas arménias de bombardearem a segunda maior cidade do país , Ganja, numa nova escalada do conflito no sul do Cáucaso.

“Se a Arménia quiser acabar com a escalada da situação, a bola está no seu campo. A Arménia deve pôr fim à ocupação. Já basta”, afirmou nesta sexta-feira o assessor da presidência do Azerbaijão para os assuntos externos, Hikmet Hajiyev, em videoconferência com a imprensa.

Na sexta-feira, o Azerbaijão exigia que a Arménia se retirasse do território separatista de Nagorno-Karabakh para impedir “a escalada” do conflito.

O conflito corre o risco de arrastar outras potências regionais, como a Rússia e a Turquia, e interromper o fornecimento de energia através do Sul do Cáucaso, onde oleodutos transportam petróleo e gás azeri para os mercados mundiais.

Baku responde aos apelos de cessar-fogo com uma ex(...)

“Estamos prontos para nos juntarmos aos países que presidem o Grupo de Minsk da OSCE [Organização para a Segurança e Cooperação na Europa] a fim de restabelecer um cessar-fogo baseado nos acordos de 1994-1995”, anunciou a diplomacia arménia, em comunicado.

O conflito já fez pelo menos 190 mortos em menos de uma semana.

No centro das deterioradas relações entre Erevan e Baku encontra-se a região do Nagorno-Karabakh, no Cáucaso do Sul, onde há interesses divergentes de diversas potências, em particular da Turquia, da Rússia, do Irão e de países ocidentais.

Este território, de maioria arménia, integrado em 1921 no Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.

Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite a mediação do Grupo de Minsk, constituído no seio da OSCE, mas as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos. Os combates recentes mais significativos remontam abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.