Tiago Fernandes deixa comando técnico do Leixões

Tiago Fernandes já não é treinador do Leixões, sabe Bola Branca. O treinador rescindiu contrato com o clube de Matosinhos, depois do mau arranque de campeonato.

O treinador de 39 anos chegou ao Leixões no início desta época, com a expectativa de lutar pela subida à I Liga.

No entanto, o Leixões não somou qualquer vitória nas primeiras cinco jornadas do campeonato, tendo empatado três jogos e perdido dois. A saída do treinador ficou selada depois do empate deste domingo em casa do Académico de Viseu, a uma bola.

Tiago Fernandes arrancou carreira de treinador no Vitória de Setúbal, como adjunto, em 2009. Esteve vários anos nas camadas jovens do Sporting e orientou interinamente a equipa principal na época 2018/19, durante três jogos.

Seguiram-se experiências no Desportivo de Chaves, Estoril Praia e, esta época, no Leixões.