Sérgio Vieira. “Ingrato porque tivemos momentos muito bons”

O treinador do Farense considera “ingrato” o resultado (3-2) no estádio da Luz.

“Cometemos erros que nos deixam tristes. Estamos revoltados, mas otimistas porque nos três jogos tivemos uma atitude muito forte em todos os momentos do jogo, mas as tomadas de decisão não estão no ponto que queremos. Foi ingrato porque tivemos momentos muito bons, tivemos oportunidades para marcar e depois do empate podíamos ter chegado à vantagem”, disse Sérgio Vieira.

O técnico dos algarvios dá “mérito para o Benfica, foi eficaz e conseguiu explicar nossos erros”.

Em declarações à BTV, Sérgio Vieira deixa uma palavra sobre a sua equipa, que soma três derrotas na I Liga.

“Montámos um plantel com potencial para manter este futebol e esta qualidade com bola, fortes na transição ofensiva e na bola parada. Vai levar tempo e temos de conquistar pontos. Estamos no início, há muitos pontos para conquistar. Aos adeptos digo que fiquem tranquilos porque vamos cumprir o objetivo de época com distinção. Temos potencial para fazer um futebol positivo”.

O Benfica venceu o Farense por 3-2 no estádio da Luz.