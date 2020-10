Paços de Ferreira contrata avançado israelita

O Paços de Ferreira assegurou a contratação do ponta-de-lança israelita Don Jar, proveniente do Bney Yehuda, sabe a Renascença.

Don Jar deverá chegar a Portugal na segunda-feira e assinará um vínculo de três épocas com o Paços de Ferreira.

O avançado de 25 anos fez toda a carreira em Israel. Dor Jan fez formação no Maccabi Tel Aviv, mas nunca foi aproveitado pelo gigante israelita.

Chegou ao Bnei Yehuda em 2018 e apontou 12 golos em 40 jogos na última temporada, dez no campeonato, um na Taça de Israel e um nas pré-eliminatórias da Liga Europa.

Pepa conta agora com quatro opções para a posição de ponta-de-lança: Dor Jan, Douglas Tanque, que renovou contrato nas últimas semanas, e os reforços Pedro Martelo e João Pedro.

De resto, o Paços de Ferreira já deu a entender da contratação nas redes sociais, com uma publicação com a frase "prontos para conhecer o novo jogador do nosso clube", em israelita.