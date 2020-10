Pior derrota de Klopp. Liverpool goleado por 7-2

O Liverpool, atual campeão inglês, sofreu a pior derrota na “era” Jurgen Klopp, ao ser goleado em Birmingham no campo do recém-promovido Aston Villa, por 7-2, na quarta jornada da Premier League.

O internacional português Diogo Jota foi titular nos “reds”, no lugar do senegalês Sadio Mané, infetado com o novo coronavírus, naquela que foi a pior derrota desde que Klopp tomou conta da equipa inglesa em 2015/16. O técnico alemão já tinha perdido pela diferença de cinco golos, mas nunca sofreu sete.

A figura da partida foi Ollie Watkins, avançado inglês de 24 anos que está a viver a sua primeira temporada na Premier League, que assinou um “hat-trick” durante a primeira parte, com remates certeiros aos quatro, 23 e 39 minutos.

Jack Grealish contribuiu com dois golos para a derrocada estrondosa do Liverpool, aos 66 e 74 minutos, e fez a assistência para outros três da sua equipa.

McGinn, aos 35 minutos, também assinou o seu nome na lista dos marcadores, assim como Ross Barkley, aos 55. O internacional inglês estreou-se pelo Aston Villa depois de ter chegado durante a semana por empréstimo do Chelsea.

Do lado do Liverpool, de nada valeram os dois golos do egípcio Mohamed Salah, aos 33 e 60 minutos.

Com este resultado, o Liverpool, que sofreu o primeiro desaire da temporada, segue no quinto posto com nove pontos, enquanto o Aston Villa tem o mesmo número de pontos, embora tenha menos um jogo disputado, num inicio da temporada até agora totalmente vitorioso.