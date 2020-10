Jesus. “Este jogo deu indicação porque é que quero mais um central”

O treinador do Benfica não deixou dúvidas na flash interview após a vitória 3-2 diante do Farense: “Este jogo deu indicação porque é que eu quero mais um central”.

“Espero que se consiga. Quero um central que venha fazer diferença. Mas parabéns aos jogadores”, acrescentou Jorge Jesus à Btv.

Jardel lesionou-se na segunda parte do jogo, Vertonghen fraturou um osso da cara e Rúben Dias já é do Manchester City. O mercado de transferências fecha às 24 horas de terça-feira.

O técnico encarnado referiu, entretanto, sobre a partida da Luz que “o objetivo foi alcançado, sofremos dois golos que não podíamos sofrer”.

Apesar disso, Jesus acrescenta que “não fomos uma equipa tao consistente, taticamente não fomos muito disciplinados. Não conseguimos segurar os três jogadores do meio campo do Farense, fez com que corrêssemos mais e tivéssemos menos bola”.

“Tivemos um período de desequilíbrio depois do golo do Farense, a equipa perdeu-se durante cinco minutos. Depois as substituições deram equilíbrio”, acrescentou.

O líder encarnado notou, ainda, que “a equipa entrou ansiosa, é um sinal evidente do que aconteceu o ano passado. Têm de saber o que é jogar num clube com pressão, tem de se ter uma personalidade forte porque as exigências são muito altas”.

O Benfica venceu o Farense por 3-2, com dois golos de Seferovic e um de Pizzi.