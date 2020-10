Benfica cede Alfa Semedo ao Reading

O médio Alfa Semedo vai jogar no Reading, do segundo escalão inglês, por empréstimo do Benfica, anunciaram os encarnados.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Reading, de Inglaterra, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Alfa Semedo. O contrato de cedência do médio ao clube inglês (Championship) é válido até ao final da época 2020/21", explicam as águias.

O médio luso-guineense vai jogar pela segunda época consecutiva no Championship, depois de ter estado emprestado ao Nottingham Forest.

Alfa Semedo chegou ao Benfica como júnior, passando por empréstimo pelo Vilafranquense, antes de se mudar a título definitivo para o Moreirense, em 2017/18, sendo resgatado pelo Benfica na temporada seguinte, cedendo-o a meio da época ao Espanyol.

O Reading também confirmou a contratação do jogador de 23 anos nas redes sociais.